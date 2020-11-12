В Тюмени 158 новых случаев коронавируса за сутки

В Тюменской области за минувшие сутки выявлено 158 случаев коронавируса. Всего с начала года - 15 249. За весь период выздоровели 9 826 человек, в том числе 133 - за сутки.
Под меднаблюдением на сегодня остаются 2 264 человека. Из общего числа заболевших 21 пациент находится на искусственной вентиляции легких.
Коронавирус признан причиной смерти 99 пациентов, в том числе двух - в последние сутки. Несмотря на усилия врачей скончались 61-летняя женщина и 45-летний мужчина.
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