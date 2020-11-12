ТИУ перешел на дистанционное обучение

С 12 ноября и до особого распоряжения учебный процесс в Тюменском индустриальном университете, включая филиал в городе Тобольске, будет осуществляться в электронной информационно-образовательной среде. Это касается программ среднего профессионального, высшего образования и соответствующих профессиональных программ.

"Такие меры приняты в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции", — сообщает пресс-служба вуза.

С 9 по 30 ноября 2020 года согласно распоряжения губернаторов ХМАО и ЯНАО Филиалы ТИУ в городах Сургуте, Нижневартовске и Ноябрьске проводят лекционные занятия с применением электронной информационно-образовательной среды и дистанционных образовательных технологий, без посещения обучающимися корпусов университета. Практические занятия будут проходить очно, с разведением потоков обучающихся по разным аудиториям и в малых группах.

С 9 по 22 ноября согласно распоряжению губернатора Тюменской области на дистанционный формат обучения перешел Общеобразовательный лицей ТИУ.