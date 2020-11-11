Этнографический диктант — 2020 написали более 34 тысяч тюменцев

С 3 по 8 ноября в России пятый раз прошла международная культурно-просветительская акция "Большой этнографический диктант", приуроченная ко Дню народного единства. В рамках празднования Дня национальных культур тюменцы писали диктант в этнокультурных центрах - татарской, армянской и чувашской культуры, а также проверяли знания о традициях и культуре народов России дистанционно.

Всего в Тюменской области к акции присоединились более 34 000 человек. "Вопросы были интересными, порой неожиданными, но при этом не показались участникам сложными, почти все получили высокие баллы. Я знаю, что многие приняли участие в диктанте онлайн, потому что видела в социальных сетях опубликованные сертификаты с баллами. Мне кажется, то, какого впечатляющего охвата диктант достиг в этом году, доказывает, что всем нам искренне интересно знать, о людях разных национальностей̆, живущих с ними по соседству", - рассказала председатель Национально-культурной автономии сибирских татар и татар Тюменской области Лейсан Хурматуллина.

Лейсан выполняла тестовое задание в Центре татарской культуры. Вместе с ней этнодиктант писали юноши и девушки из Молодежного совета национальных объединений региона, которые пришли на площадку в национальных костюмах, а также представители татарской молодежи.

Как и в прошлые годы, диктант был оформлен в виде теста и включал 20 общефедеральных вопросов и 10 — с региональным компонентом.

Акция стала доброй традицией, которая с каждым годом набирает обороты и становится популярной среди тюменцев, считает председатель Комитета по делам национальностей Тюменской области Владислав Чернов:

Многонациональной Тюменской области есть чем удивить участников акции. Начиная от мест проведения диктанта — этнографическое стойбище народов севера или центры национальных культур, заканчивая уникальными вопросами о народах, живущем в нашем регионе и интересными историческими фактами. В этом году количество участников этнодиктанта заметно выросло, а значит растет интерес к национальной культуре народов России, становится крепче межнациональное единство.

Большой этнографический диктант - международная просветительская акция, направленная на популяризацию знаний о культуре и традициях народов России. Впервые этнодиктант прошел в 2015 году. Организаторами "Большого этнографического диктанта" выступают Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской Республики. В Тюменской области акция проходит при поддержке Комитета по делам национальностей.