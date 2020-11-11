Тюменцы могут вернуть интернет-заказ по трек-номеру на почте

Фото: Почта России

Тюменцы могут бесплатно и быстро вернуть товар почтовой посылкой в адрес более 550 интернет-магазинов, включая Алиэкспресс, Ozon, 220 volt, Kari, H&M. Сдать посылку можно в любом почтовом отделении. Спрос на эту услугу у жителей региона возрастает ежемесячно.

Услуга "Легкий возврат" становится популярной у клиентов Почты России. Так, в июне сервис оценили 218 тюменцев, в сентябре – октябре уже 360 человек.

Вернуть покупку в интернет-магазин можно по трек-номеру. Чек, документы, удостоверяющие личность – не требуются. Упаковку для возврата товара клиент подбирает самостоятельно или может приобрести в отделении.

Сервис по возврату подключили более 550 интернет-магазинов. Для представителей онлайн-ритейла услуга интересна тем, что позволяет увеличить количество лояльных клиентов и увеличить объемы заказов.

Интернет-магазины самостоятельно информируют клиентов о возможности возврата каждого конкретного товара и максимально допустимом сроке приема отправлений к обратной отправке. Услугу "Легкий возврат" уже подключили международные и федеральные интернет-магазины. Сервис осваивают и региональные представители онлайн-ритейла. Возврат осуществляется в рамках законодательства на соответствующие категории товаров и в установленные законом сроки.