Тюменцев проконсультируют насчет проверки недвижимости на аресты

10:09 11 ноября 2020
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Фото: pixabay.com

Завтра, 12 ноября, специалисты тюменского Росреестра разъяснят вопросы, связанные с проверкой недвижимости на наличие арестов (запрещений), защиты своей недвижимости с помощью электронных сервисов Росреестра. На вопросы жителей региона ответит начальник отдела повышения качества ЕГРН Ирина Крендясова.

Прямая телефонная линия состоится с 11 до 12 часов по телефону 8 (3452) 43-73-33.

Теги: консультации , недвижимость , Росреестр
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