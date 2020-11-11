Тюменцев проконсультируют насчет проверки недвижимости на аресты

Завтра, 12 ноября, специалисты тюменского Росреестра разъяснят вопросы, связанные с проверкой недвижимости на наличие арестов (запрещений), защиты своей недвижимости с помощью электронных сервисов Росреестра. На вопросы жителей региона ответит начальник отдела повышения качества ЕГРН Ирина Крендясова.

Прямая телефонная линия состоится с 11 до 12 часов по телефону 8 (3452) 43-73-33.