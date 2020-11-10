Депутаты гордумы: тюменцы доверяют полиции

"Защита прав граждан, борьба с преступностью и несправедливостью — дело смелых и самоотверженных людей", - отметили депутаты Тюменской городской думы, поздравляя с профессиональным праздником сотрудников полиции.

Тюменские полицейские, с честью выполняя свой долг, не раз проявляли мужество, бескомпромиссность и отвагу, напомнили депутаты.

"Уверенность сограждан в завтрашнем дне, спокойствие и правопорядок в городе — во многом заслуга ветеранов, чьи знания, опыт, профессионализм и верность выбранному делу стали примером для молодых специалистов. Тюменцы доверяют вам и возлагают на представителей закона большие надежды", - подчеркнул председатель гордумы Евгений Заболотный.

Народные избранники пожелали правоохранителям крепкого здоровья, счастья и благополучия, а также успехов в нелегкой и ответственной службе на благо Тюмени.