Депутаты гордумы: тюменцы доверяют полиции

17:20 10 ноября 2020
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"Защита прав граждан, борьба с преступностью и несправедливостью — дело смелых и самоотверженных людей", - отметили депутаты Тюменской городской думы, поздравляя с профессиональным праздником сотрудников полиции. 

Тюменские полицейские, с честью выполняя свой долг, не раз проявляли мужество, бескомпромиссность и отвагу, напомнили депутаты. 

"Уверенность сограждан в завтрашнем дне, спокойствие и правопорядок в городе — во многом заслуга ветеранов, чьи знания, опыт, профессионализм и верность выбранному делу стали примером для молодых специалистов. Тюменцы доверяют вам и возлагают на представителей закона большие надежды", - подчеркнул председатель гордумы Евгений Заболотный.

Народные избранники пожелали правоохранителям крепкого здоровья, счастья и благополучия, а также успехов в нелегкой и ответственной службе на благо Тюмени.

 

Теги: Тюменская городская дума
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