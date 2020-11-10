Выплаты маткапитала будут продляться автоматически до весны

Семьям, получающим в настоящее время ежемесячную выплату из материнского капитала, в случае окончания срока ее выплаты в период до 1 марта 2021 года не нужно будет обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить доходы и продлить срок ее получения.

Такие изменения определены Федеральный закон от 27.10.2020 N 345-ФЗ "О внесении изменений в статью 2 Федерального закона "Об особенностях исчисления пособий по временной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка".

Ранее упрощенный порядок действовал с 1 апреля по 1 октября 2020 года. Правительство РФ решило продлить его еще на полгода. Семье не нужно будет собирать справки о доходах. Чтобы продлить выплату, владельцу сертификата нужно будет только заявить о согласии на её получение. Для этого специалисты фонда свяжутся с каждым получателем выплаты по телефону и оформят согласие на продление дистанционно.

Семьям, решившим получать ежемесячную выплату впервые, необходимо обратиться с заявлением о назначении и предоставить справки о доходах.