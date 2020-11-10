Тюменские почтовики напомнили о правилах безопасных покупок в интернет-магазинах

Фото: Почта России

В дни ноябрьских распродаж в онлайн-магазинах товары можно приобрести с большими скидками. Накануне Черной пятницы тюменские почтовики рассказали о правилах онлайн-покупок, чтобы шопинг был безопасным и привлекательным.

Заказ товара

Это стоит делать только в проверенных интернет-магазинах. Проверяйте адрес доставки. Индекс тоже обязателен. Его можно уточнить на официальном сайте Почты России или в мобильном приложении. Здесь находится самая актуальная информация.

Способ получения товара

Выбирайте отслеживаемую доставку. В иностранных интернет-магазинах она размещена в разделе "Registered mail". Только в этом случае вы увидите путь посылки и точно узнаете, когда она поступит в ваше почтовое отделение.

Отслеживание почтового отправления на официальном сайте Почты России или в мобильном приложении

Почта России напрямую обменивается информацией с иностранными почтовыми администрациями, с федеральной таможенной службой, что гарантирует актуальность и достоверность информации, представленной в трекинге.

Оформление упрощенного получения отправлений при помощи простой электронной подписи

Это можно сделать в почтовом отделении, один раз заполнив заявление. После этого вы будете получать свои посылки без предъявления паспорта и заполнения бумажных извещений, просто называя оператору код подтверждения из СМС. В Тюменской области более 88% всех отправлений клиенты Почты получают без заполнения извещений и предъявления паспорта.

Предварительная запись

Сервис позволяет получить отправление без очереди в крупных отделениях связи. Найдите ближайшее отделение по индексу или адресу, нажмите кнопку "Записаться на посещение", выберите дату и время посещения. Сервис доступен физическим лицам на все виды услуг.

Отправление с объявленной ценностью и дополнительная услуга "Опись вложения"

Вы можете воспользоваться услугой наложенного платежа с описью вложения – и оплатить товар уже по факту его получения в отделении почты, сверив содержимое с тем, что было заявлено продавцом.