Тюменцы могут купить сим-карту без посещения салонов связи и торговых центров

Фото: МегаФон

МегаФон расширил список мест, где тюменцы смогут приобрести сим-карту с саморегистрацией. Такой сервис актуален в режиме самоизоляции и позволяет уменьшить количество контактов с другими людьми. К крупным розничным сетям, где можно было ранее приобрести сим‑карту с саморегистрацией, МегаФон добавил еще более 200 точек.

Продажи сим-карт у дома реализованы во всех городах Тюменской области (Тобольск, Ишим, Ялуторовск, Заводоуковск), а также в районных центрах и малых населенных пунктах области.

Активировать сим-карту можно в удобное время через приложение МегаФона, внеся необходимые личные данные. Приложение распознает лицо абонента, верифицирует фото в паспорте и автоматически заполняет электронный договор. Также для регистрации можно использовать данные с портала "Госуслуги". При оформлении можно выбрать любой из действующих тарифов оператора.

"Тюменцам и гостям нашего города не нужно посещать торговые центры или специализированные салоны связи, достаточно зайти в магазин у дома и приобрести сим-карту. Активировать ее можно самостоятельно в удобное время через сервис МегаФона. Вся процедура занимает не более 10 минут, в том числе с авторизацией через портал госуслуг", - отмечает директор Тюменского отделения МегаФона Дмитрий Мелихов.

Напомним, что сим-карты с саморегистрацией можно приобрести и онлайн в интернет‑магазине МегаФона.