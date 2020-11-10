Юные тюменцы могут выразить свою любовь к мамам в выставке от Дома культуры "Водник"

Выставка рисунков "Портрет моей мамы" стартует в Доме культуры "Водник" с 9 ноября. Прием работ осуществляется по 25 ноября.

Со слова "мама" начинается жизнь человека. Всех мам объединяет безграничная любовь к своим детям. Совсем скоро наступит самый нежный праздник – День матери. В честь этого дня Дом культуры "Водник" приглашает юных тюменцев в возрасте до 14 лет к участию в выставке рисунков "Портрет моей мамы".

Стоит отметить, что участники конкурса не должны иметь профессиональное художественное образование. Заявки на участие в выставке, согласие на обработку персональных данных и работы принимаются по 25 ноября до 18:00 по адресу: Дом культуры "Водник", ул. Судоремонтная,1А.

Телефоны для справок: 45-47-26, 45-93-44 – Стольникова Анастасия Алексеевна, Удина Екатерина Сергеевна.

Участники могут представить на выставку одну работу, выполненную в любой художественной технике: акварель, карандаш, масло, гуашь, тушь, уголь, сангина, пастель, пластилин, аппликация, гравюра и т.п. Рисунок не должен превышать формат А3.

По итогам юные участники выставки будут награждены дипломами, которые вышлют на электронную почту.