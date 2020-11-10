Тюменке выплатят компенсацию за ДТП трехлетней давности

Жительнице Тюмени, пострадавшей в ДТП, виновник аварии по решению суда выплатит 170 тысяч рублей.

Столкновение трех автомобилей произошло 10 февраля 2017 года на улице Профсоюзной. Водитель "ВАЗ-21101" не справился с управлением на скользкой дороге и врезался в Toyota Premio и Chevrolet Cobalt. В результате ДТП женщине, управлявшей Toyota Premio, были причинены ушибы грудной клетки, шейного отдела позвоночника и затылочной части головы.

"Женщина длительное время находилась на больничном, в результате причиненных травм она теряла сознание, не могла в полной мере заботиться о себе и своем ребенке", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

В ходе административного расследования виновным в ДТП был признан водитель "ВАЗ-21101".

Пострадавшая в мае 2020 года обратилась в Центральный районный суд Тюмени с иском о возмещении убытков и компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования частично и взыскал с виновника ДТП денежную компенсацию морального вреда в размере 15 тыс. рублей.

Не согласившись с решением, женщина обжаловала его в Тюменский областной суд с участием прокурора, требуя увеличения размера компенсации. Суд апелляционной инстанции увеличил размер компенсации морального вреда до 50 тыс. рублей, а также взыскал с виновника убытки в размере 120 тыс. рублей.