Дочери женщины, которую задавил КамАЗ, выплатят 400 тысяч рублей

Ишимский городской суд Тюменской области вынес решение о взыскании с МУП "Спецавтохозяйство" 400 тыс. рублей компенсации морального вреда жительнице Ишима за гибель ее матери в дорожно-транспортном происшествии.

23 ноября 2018 года водитель МУП "Спецавтохозяйство", выполняя на автомобиле "КамАЗ" работы по вывозу строительного мусора на улице Деповской, совершил наезд на двух женщин. Одна из них получила тяжкий вред здоровью, а другая скончалась на месте.

В сентябре 2020 года дочь погибшей обратилась в Ишимский городской суд с иском к МУП "Спецавтохозяйство" о возмещении морального вреда. Согласно ст. 1068 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо возмещает вред, причиненный его работником при исполнении трудовых обязанностей.

Суд, рассмотрев дело, вынес решение о взыскании с МУП "Спецавтохозяйство" в пользу заявительницы 400 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.