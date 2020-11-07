Пять тюменских школьников стали победителями "Большой перемены"

пресс-служба проекта "АНО «Россия – страна возможностей».

Финал Всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена" – проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей"прошел в "Артеке". Победителями конкурса стали 300 учеников 9-10 классов и 300 одиннадцатиклассников. Среди них – пять школьников из Тюменской области.

Обладателями наград стали ученица 11 класса Амалия Гультяева, десятиклассница Виолетта Шкилева, а также ученики 9 классов Михаил Вохрамеев, Ольга Глухова и Екатерина Сталевская.

Ученики 11 классов, победившие в финале, получили по 1 миллиону рублей на оплату обучения и до 5 баллов к портфолио достижений при поступлении в вузы. Учащиеся 9 и 10 классов получили по 200 тысяч рублей на оплату образования или покупку образовательных гаджетов. 20 школ получили по 2 миллиона рублей на развитие образовательных возможностей. Все финалисты (1 200 человек) смогут поехать в "Артек".

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко поздравил финалистов и победителей, отметив, что самое ценное - это дружба, которая станет капиталом на всю жизнь.

Также Сергей Кириенко объявил о дополнительных призах, которые получат педагоги, подготовившие финалистов. "Каждый наставник победителей получит специальный приз – 150 тысяч рублей", – сообщил первый замглавы он. Помимо этого, для педагогов будет разработана образовательная программа и они получат путевки в отель "Мрия" в Крыму.

Старт нового сезона "Большой перемены" намечен на 28 марта 2021 года. Участие в конкурсе станет доступно не только старшеклассникам, но и ученикам 5-7 классов. Добавятся новые образовательные направления и форматы. Начнет работу кастинговая платформа "Большой перемены", а проекты конкурсантов будут поддерживаться грантами Росмолодежи. "Многие идеи по развитию конкурса были предложены самими участниками "Большой перемены", – добавил Сергей Кириенко.

Финал конкурса "Большая перемена" прошёл с 31 октября по 5 ноября в МДЦ "Артек". 1200 школьников со всей страны в формате форсайт-сессий работали над созданием "Города будущего" по 6 трекам: "Образование будущего", "Предпринимательство", "Искусство-Арт", "Урбанистика", "Волонтерство" и "Здоровый образ жизни", сообщила пресс-служба проекта "АНО "Россия – страна возможностей".

Организаторами конкурса "Большая перемена" выступают АНО "Россия – страна возможностей", проект "ПроеКТОриЯ", Российское движение школьников и ФГБУ "Роспатриотцентр". Партнёры "Большой перемены" – Сбербанк, Mail.ru Group.