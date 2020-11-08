Юные тюменцы могут померяться талантами в Tik tok и Likee - лучших прокатят в дедморобусе

Участникам детского "Фестиваля талантов" предлагается петь, сыграть, рассказать стихотворение, показать акробатический номер и т.д., а видеоролик опубликовать в TikTok и Like и набирать лайки. По два победителя в каждой соцсети отправятся в волшебную поездку на новогоднем автобусе "Дедморобус", сообщает "Вслух.ру".

В этом конкурсе могут участвовать все желающие и зрители. При участии в конкурсе-челлендже нужно обязательно поставить хэштег #фестивальталантов72. По нему оргкомитет будет отсматривать ролики, считать лайки и выявлять победителей.

Еще два конкурса, которые проводятся в рамках "Фестиваля талантов", связаны с профессиональными участниками. Более 600 юных талантливых тюменцев приняли участие в видеосъёмке концертных номеров. На официальном сайте фестивальталантов72.рф размещены видеоролики с участниками из школ им. В.В. Знаменского, "Гармония", "Этюд", "Лира", ЦКиТ "Тюмень" и студии "Максимум". Итоги фестиваля подведут также в декабре. До этого времени зрители могут проголосовать: один раз за понравившийся ролик в каждом разделе. Кроме того, зрители могут поучаствовать в конкурсе репостов. Репост нужно сделать на своей открытой странице "ВКонтакте", написать над видео: "Делюсь искусством!" и добавить хештег #фестивальталантов72. Самые активные участники, то есть кто больше всего сделает репостов, получат подарки от партнеров проекта.