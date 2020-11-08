Фестиваль "Ишимские имена" соберет танцоров, певцов и актеров онлайн

Открытый межрегиональный фестиваль творчества "Ишимские имена" стартует 20 ноября и завершится онлайн-коцертом 23 ноября. Заявки принимаются до 13 ноября по трем номинациям: "Вокал", сообщает "Тюменская линия".

"Со временем планируем сделать фестиваль международным. Мечтаем собирать лауреатов в кемп-лагере на базе загородного центра. Там участники целую неделю будут жить только творчеством: участвовать в мастер-классах, капустниках, встречаться с творческими состоявшимися людьми. То есть создать некую ишимскую "Тавриду", - рассказал специалист Ишимского городского культурного центра Александр Текирев.

В прошлом году фестиваль объединил более 500 артистов Ишима, Ишимского, Сладковского, Голышмановского, Казанского, Исетского, Вагайского районов, участников из Тюменской, Курганской и Омской областей.

"Ишимские имена" уже стали творческим брендом Ишима. Его в 1996 году в виде конкурса эстрадной песни создал ишимский музыкант, руководитель группы "Робинзон" Сергей Глухих. Потом какое-то время конкурс не проводился, а в 2017 году был возрожден в статусе фестиваля.

В 2020 году ишимская некоммерческая организация "Вертикаль" впервые вышла с "Ишимскими именами" на конкурс "ЦЕХ" от молодежного театрального центра "Космос" и мультицентра "Контора пароходства" и выиграла грант в размере 50 тыс. рублей.