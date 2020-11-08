"Билет в будущее" получили около 17,5 тысяч тюменских школьников

Уже больше 17,5 тысяч учащихся 6-11-х классов присоединилось к проекту "Билет в будущее" в Тюменской области. Его реализует Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" в рамках нацпроекта "Образование" с целью помочь школьникам осознанно выбрать будущую профессию.

Тюменская область участвует в проекте в третий раз. В этом году практические мероприятия проходят с августа по ноябрь на базе 13 образовательных учреждений региона, оснащенных необходимым оборудованием.

Присоединиться к проекту "Билет в будущее" может любой учащийся 6-11-х классов, зарегистрировавшийся вместе с одним из родителей на платформе bilet.worldskills.ru. Программа включает профориентационное тестирование, профессиональные пробы, получение рекомендаций. Все бесплатно.

На первом этапе тюменские участники прошли уже больше 60 тысяч профориентационных тестов. Они помогают определить склонности к конкретным профессиям и оценить уровень первичных навыков. На платформе доступно для прохождения больше 50 тестов, в том числе, для детей с ограниченными возможностями.

На втором этапе юные тюменцы прошли уже больше тысячи профессиональных проб, где они под руководством наставников выполняют задачи из практики настоящих специалистов, например проведение химического анализа, расчет бюджета проекта, ремонт двигателя внутреннего сгорания. Направление школьник выбирает сам, участие в практике согласовывается родителями.

На третьем этапе все, кто прошел профпробы, получают ответы на актуальные вопросы для учащихся средней и старшей школы: куда идти учиться и где потом работать.

До 23 ноября проходит также фестиваль профессий "Билет в будущее". У школьников есть возможность попробовать на практике 90 различных профессий в дистанционно-очном формате. Все это на платформе bilet.worldskills.ru во вкладке "Фестиваль", сообщил департамент образования и науки Тюменской области.