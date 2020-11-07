За творческим процессом художников можно наблюдать в сети

Российские художники создают работы для экспериментальной арт-резиденции от мультицентра "Контора пароходства". Познакомиться с участниками, а также понаблюдать за творческим процессом можно в Instagram. Готовые произведения объединят в выставку "Все еще сильны" и представят на ситибордах в центре города с 16 по 30 ноября.

Арт-резиденция — это жизнь и работа в одном месте, но в связи с эпидемиологической ситуацией, организаторы решили поселить участников в виртуальный дом, который можно посмотреть в Instagram-аккаунте. Художники работают в реальном режиме, находясь в своей квартире, раскалывая о процессе с помощью фото и видео. Таким образом, организаторы показывают, что главное - не место, а возможность для создателя провести некоторое время в работе над своим проектом или исследованием под руководством куратора.

Прочитать дневник и познакомиться с идеей можно не только в постах, но и сторис в Instagram-аккаунте. Материалы публикуются ежедневно. В проекте участвуют 13 художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Екатеринбурга, Самары, Перми, Уфы, Всеволожска, Краснодара и Якутска, сообщает "Комсомольская правда - Тюмень".