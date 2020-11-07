В 2021 году в "Отряды мэра" планируют трудоустроить 4500 подростков

В 2021 году в "Отряды мэра" планируют трудоустроить 4 тыс. 640 человек, в том числе 4 тыс. 500 подростков от 14 лет и 140 молодых людей старше 18 лет. На реализацию этой программы временной занятости выделят 22 млн 218 тысяч рублей. Таковы данные в проекте бюджета Тюмени на 2021 год, публичные слушания по которому состоятся в администрации 12 ноября.

История тюменских "Отрядов" начинается в 1998 году. В первое "Трудовое лето" было трудоустроено 433 человека. Для них открыли программы по сбору лекарственного сырья, строительству спортивно-игровых площадок, озеленению и благоустройству территорий города.

В 2020 году трудовой сезон начался позже, но все же он состоялся. За четыре смены трудовой опыт получили 4 тыс. 585 мальчишек и девчонок, сообщает "Вслух.ру". Благодаря стараниям подростков было собрано 5 562 мешка мусора, изготовлено 250 единиц реквизита для праздничного шествия Парада Победы следующего года, проведено 16 онлайн-экскурсий по Тюмени, 136 занятий на спортивных площадках города и т.д.. Всего в рамках "Отрядов мэра" было представлено 48 различных направлений деятельности.

Отметим, что в 2021 году на мероприятия по работе с детьми и молодежью (в это направление входят "Отряды мэра") из городского бюджета планируют выделить 39 млн 503 тыс. рублей. В целом на муниципальную программу "Реализация молодежной политики "Молодежь Тюмени" запланировано 375 млн 389 тыс. рублей.