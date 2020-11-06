Тюменцы могут получить в подарок сметану при заказе на сайте компании "Золотые луга"

Фото: АО "Золотые луга"

Один из крупнейших производителей молочной продукции Тюменской области не перестает радовать жителей города подарками при заказе на сайте. Так, например, до 15 ноября действует специальный промокод "ЕДИНСТВО", по которому можно получить в подарок сметану.

Компания "Золотые луга" регулярно генерирует промокоды на подарки для оформляющих заказ через бесплатный сервис доставки молочной продукции.

Оформить заказ на сайте очень просто: достаточно положить в корзину выбранные товары, ввести адрес и необходимые данные для завершения. После чего появится возможность выбрать удобный для вас день и время, когда вы сможете принять заказ. Доставка бесплатная, минимальная сумма заказа – 300 рублей.

Главный плюс такого способа покупки молочной продукции заключается в том, что вам не придется больше искать на магазинных полках товары посвежее – вся "молочка" будет доставлена курьером в день ее производства. А значит, в вашем холодильнике могут появиться свежее молоко, творог, сметана, кефир и многое другое. Приобрести через сервис доставки можно молочные продукты из полного ассортимента трех торговых марок: "Золотые луга", "Ситниковское" и "Живи здорОво".

Курьеры оснащены всеми средствами защиты. Кроме того, вы всегда можете оформить бесконтактную доставку, написав об этом в комментарии к своему заказу.

Доставка осуществляется ежедневно, без выходных, с 10:00 до 22:00. Для первого оформления заказа нужно пройти интуитивно понятную регистрацию. Каждый зарегистрировавшийся получает доступ в личный кабинет, где можно задать адреса доставки, следить за новостями и выгодными предложениями, видеть количество накопленных баллов и, конечно, использовать их для следующих покупок.

Употребляйте только свежую молочную продукцию благодаря сервису бесплатной доставки "Золотые луга" и успевайте воспользоваться промокодом "ЕДИНСТВО" до 15 ноября.