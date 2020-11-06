В Ишиме спасли травмированного лебедя

В пожарно-спасательную часть в Ишиме поступило несколько звонков горожан, обеспокоенных тем, что на одном из городских водоемов замерзает птица. Лебедя увидели местные жители и решили обратиться к сотрудникам МЧС.

По предварительной информации, птица находилась недалеко от промышленной базы. Лебедь повредил крыло, запутавшись в сетях.

"В полдень мы приехали на место вызова. Взяв лодку, надев спасательные жилеты и спецкостюмы, обследовали прибрежную зону и часть водоема: птицу обнаружили в камышах. Не травмируя лебедя, вытеснили на берег ближе к дороге, и накрыли тканью. Убедившись, что экстренных медицинских действий принимать не надо, передали спасенного специалистам Ишимской станции юных натуралистов", — рассказал врио начальника 53-й пожарно-спасательной части Сергей Щучка.