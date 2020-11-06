В МСЧ "Нефтяник" приступил к работе новый робот-ассистент

Хирурги МСЧ "Нефтяник" уже более семи лет успешно проводят робот-ассистированные операции. Первая в регионе система da Vinci Si уже стала настоящей визитной карточкой клиники. Широкий спектр высокотехнологичных операций в урологии, онкологии и гинекологии, колопроктологии значительно расширил географию пациентов клиники.

На нового роботизированного помощника будет возложена не меньшая нагрузка. Список хирургических вмешательств, которые могут быть выполнены с его помощью для малоинвазивной хирургии невероятно широк: это бариатрические операции, лапараскопические резекции желудка, толстой и прямой кишки, поджелудочной железы, почек, желчного пузыря, удаление грыж, гинекологические операции.

Новый робот-ассистент - это специальный держатель в виде руки. Одной частью он крепится к операционному столу, другой - к руке хирурга. Камера и эндоскоп фиксируются в любых, даже экстремально низких положениях, и это значимое преимущество по сравнению с удержанием камеры рукой ассистента. Еще один плюс нового помощника – исключение даже минимального тремора человеческой руки. По сути - одного ассистента на операции полностью заменяет робот.

Роботизированный ассистент дает возможности перемещения в операционном поле в более широком диапазоне и обеспечивает стабильное изображение, позволяя хирургу работать в менее напряженных условиях. Использование робота снижает нагрузку на врачей и уменьшает общее время пребывания хирургов в операционной, а пациента - под наркозом.