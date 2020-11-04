Форум "Крапива" соберет в Тюмени педагогов со всей страны

Молодые профессионалы России примут участие в педагогическом форуме "Крапива", который состоится в Тюмени 12-15 ноября. Три дня они проведут за работой на мастер-классах, лекциях, в проектных лабораториях. Педагогам предстоит найти ответы на вопросы о том, как спроектировать образовательный продукт так, чтобы в любой момент можно было адаптировать его в онлайн; какие педагогические инструменты невоспроизводимы в цифровой среде; как создать среду, которая формирует навык самообучения, и не только.

"Очень нужный форум для каждого, кто хочет стать компетентнее, идти в ногу со временем, пополнить свою методическую копилку. Он мотивирует к саморазвитию, позволяет познакомиться с интересными людьми, дает шанс качественно изменить свою профдеятельность. Здесь высокий уровень подготовки, программа насыщена, затрагивает разные направления и проблемы. А еще тут комфортная атмосфера, в которой хочется работать, думать, действовать", – поделилась впечатлениями в социальных сетях после "Крапивы" 2019 года Валерия Лугвина.

Программа будет посвящена педагогическому дизайну и умению гибко реагировать на изменения образовательной среды. В этом году организаторы получили 251 одну заявку от потенциальных участников из 48 регионов России. После внимательного ознакомления с каждой из них на мероприятие пригласят самых заинтересованных.

"Только изучив их опыт, отношение к педагогике, интерес к исследованию темы мы можем принять решение о том, стоит ли тому или иному кандидату ехать на смену. Здесь собирается преподавательское комьюнити, готовое смотреть на образование свежим взглядом и формулировать новую онтологию российской педагогики", – рассказала руководитель форума "Крапива" Мария Косицына.

Мероприятие будет проходить при строгом соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований, а попасть на него организаторы и участники смогут только при наличии справки об отрицательном тесте на коронавирус.

Форум инициирован сообществом ТюмГУ и проводится четвертый раз. В этом году он пройдет при поддержке Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей Тюменской области "Новое поколение". Форум назван "Крапива" в честь Владислава Крапивина. В этом году мероприятие состоится в память о знаменитом писателе, сообщают организаторы мероприятия.