В Тюменской службе скорой помощи работают 49 студентов

В октябре на помощь к медикам скорой пришли 49 студентов медуниверстиета, а также Тюменского и Ялуторовского медицинских колледжей.

Экзамен на допуск работы медсестрами сдали 27 студентов 5-6 курсов лечебного факультета Тюменского медицинского университета, их официально трудоустроили: 18 почти готовых врачей принимают по 100-150 вызовов в ночную или дневную смену, остальные – оказывают помощь пациентам. 22 студента четвертого курса Тюменского и Ялуторовского медицинских колледжей проходят госпрактику на выездных бригадах.

В обязанности студентов входит заполнение документации и выполнение простых, но важных манипуляций: ставят инъекции, накладывают иммобилизационные повязки, регистрируют ЭКГ. Иногда помогают проводить сердечно-легочную реанимацию, сообщил заведующий подстанцией скорой медицинской помощи № 1 Дмитрий Цырятьев.

Сейчас на скорой вызовы принимает 21 диспетчер - в три раза больше, чем в начале года. Молодёжь наравне с опытными специалистами проводит сортировку по поводам, срочности и профильности направления выездных бригад скорой медицинской помощи.

Распределили студентов только по тем подстанциям, где нет специализированных инфекционных бригад. Новичкам провели инструктаж по технике безопасности и по использованию медицинской аппаратуры. Молодые специалисты быстро реагируют на меняющуюся обстановку и учатся работать в стрессовых условиях, сообщили в пресс-службе ГБУЗ ТО "Станция скорой медицинской помощи".