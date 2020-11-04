В Тюмени за нарушение правил парковки эвакуировали более 10 тысяч автомобилей

Более 10 тысяч автомобилей эвакуированы за нарушение правил парковки в Тюмени в этом году. В первую очередь эвакуируются автомобили, затрудняющие движение транспорта, создающие помехи для участников дорожного движения.

По обращениям граждан с ограниченными возможностями здоровья в выходные дни автоинспекторы выявляют нарушения правил парковки на местах, предназначенных для инвалидов, у крупных торговых центров города.

Оставляя автомобили на местах, предназначенных для инвалидов, большинство тюменцев объясняет, что все места были заняты, а это места свободны. Но это не освобождает их от ответственности за нарушение правил парковки.

Если водитель автомобиля пришел, когда его машина уже на эвакуаторе, то ее на спецстоянку не увозят. Но от штрафа в пять тысяч рублей водитель не освобождается, на него составляется административный материал.

На парковках у торговых центров нужно помнить, что людям с ограниченными возможностями бывает очень сложно пройти или проехать на коляске даже несколько метров. Не случайно для них выделены специальные места.