Евгений Заболотный: День народного напоминает нам единства важности мира в многонациональном государстве

С Днем народного единства поздравили тюменцев депутаты городской думы. Как отметил председатель гордумы Евгений Заболотный, история России богата примерами, когда сплоченность и согласие людей способствовали сохранению независимости страны.

"Этот праздник напоминает нам о важности мира, взаимопомощи и дружбы в многонациональном государстве, - отметил он. - Принцип единства актуален для любого времени. Помощь и поддержка земляков помогают сегодня преодолевать трудности тем, кто с ними столкнулся".

Евгений Заболотный напомнил, что позитивные перемены, которые происходят в Тюмени - результат взаимодействия граждан и власти.

"Дорогие земляки! Пусть в вашем доме всегда царят любовь, гармония и радость. Примите искренние пожелания здоровья, счастья и добра!", - пожелал он.