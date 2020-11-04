Евгений Заболотный: День народного напоминает нам единства важности мира в многонациональном государстве

10:00 04 ноября 2020
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С Днем народного единства поздравили тюменцев депутаты городской думы. Как отметил председатель гордумы Евгений Заболотный, история России богата примерами, когда сплоченность и согласие людей способствовали сохранению независимости страны. 

"Этот праздник напоминает нам о важности мира, взаимопомощи и дружбы в многонациональном государстве, - отметил он. - Принцип единства актуален для любого времени. Помощь и поддержка земляков помогают сегодня преодолевать трудности тем, кто с ними столкнулся".

Евгений Заболотный  напомнил,  что позитивные перемены, которые происходят в Тюмени - результат взаимодействия граждан и власти. 

"Дорогие земляки! Пусть в вашем доме всегда царят любовь, гармония и радость. Примите искренние пожелания здоровья, счастья и добра!", - пожелал он.

 

 

Теги: Тюменская городская дума
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