В Тюмени вынесли приговор охраннику, по вине которого человека зажало в воротах

В Тюмени вынесен приговор в отношении сторожа одной из организаций. Мужчина признан виновным по ч.2 ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Инцидент произошел 8 мая 2020 года. Около полуночи сторож одного из предприятий на проходной перепутал кнопку открывания автоматических ворот с кнопкой закрывания. В результате этого в воротах был зажат человек, ему был причинен тяжкий вред здоровью.

Сторож признал свою вину, раскаялся в содеянном, частично компенсировал потерпевшему расходы на лечение. Суд назначил мужчине 2 года ограничения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.