В Тюменской области 151 новый случай коронавируса и шесть смертей

пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

За минувшие сутки в регионе выявлен 151 пациент с коронавирусом, всего с начала пандемии - 13 855 инфицированных. Выздоровели 8 989, в том числе 91 - за прошлые сутки.

Болеют в настоящее время в области 4 786 человек, 21 из них находится на ИВЛ. На перевахтовке 1 963 человека.

За весь период пандемии в Тюменской области скончался 81 пациент с коронавирусом. За последние сутки в список внесли еще шесть человек. Как сообщает оперштаб, скончались женщины 40, 48, 57, лет и три мужчины: двум по 48 лет, одному - 45.

В целом по России за сутки выявлено 18 648 новых случаев коронавируса, с начала пандемии - 1 673 686. За весь период зафиксировано 28 828 летальных исходов, выздоровели 1 251 364 человека.