"Ночь искусств - 2020". Виртуальное путешествие по музеям трёх городов тюменского региона

Фото: пресс-служба ТМПО

3 ноября 2020 года Тюменское музейно-просветительское объединение традиционно участвует во всероссийской акции "Ночь искусств – 2020". В рамках онлайн-трансляции посетители имеют уникальную возможность побывать во всех музеях объединения: Тюмени, Тобольска и Ялуторовска.

В акции могут принять участие как дети, так и взрослые. Дети попробуют создать игрушки своими руками на мастер-классах, узнают тайны музейного чердака и познакомятся с макетами кораблей. Взрослые прогуляются по дому одного из декабристов и познакомятся с историей искусства ХIХ века, посетят улицы Тюмени и узнают об архитектурных особенностях города и вариантах досуга делового человека.

Программу "Ночи искусств - 2020" от Тюменского музейно-просветительского объединения можно найти в социальных сетях организатора. Не пропустите важное культурное событие этой осени!