"Ночь искусств - 2020". Виртуальное путешествие по музеям трёх городов тюменского региона

12:45 02 ноября 2020
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото: пресс-служба ТМПО

3 ноября 2020 года Тюменское музейно-просветительское объединение традиционно участвует во всероссийской акции "Ночь искусств – 2020". В рамках онлайн-трансляции посетители имеют уникальную возможность побывать во всех музеях объединения: Тюмени, Тобольска и Ялуторовска.

В акции могут принять участие как дети, так и взрослые. Дети попробуют создать игрушки своими руками на мастер-классах, узнают тайны музейного чердака и познакомятся с макетами кораблей. Взрослые прогуляются по дому одного из декабристов и познакомятся с историей искусства ХIХ века, посетят улицы Тюмени и узнают об архитектурных особенностях города и вариантах досуга делового человека.

Программу "Ночи искусств - 2020" от Тюменского музейно-просветительского объединения можно найти в социальных сетях организатора. Не пропустите важное культурное событие этой осени!

Теги: искусство , культура , музеи
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Декабрь, 2020