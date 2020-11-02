Афиша Тюмень и организаторы конкурса "Тюменская марка" объявляют конкурс на самую оригинальную фотографию

Фото: Афиша Тюмень

Проект "Афиша Тюмень" совместно с организаторами конкурса "Тюменская марка" разыгрывают билеты на горячий источник базы отдыха "Верхний бор". Принять участие в розыгрыше может любой подписчик.

Будет один победитель, который получит сертификат на одну персону. Имя счастливчика станет известно 10 ноября 2020 года.

Для участия в конкурсе необходимо:

1. Сделать оригинальную фотографию в любой из фотозон "Тюменской марки", которые расположены в ТРЦ "Кристалл" и галерея "Вояж".

2. Опубликовать фотографию в своем профиле в ВК с уникальным хэштегом #афишатм2020

Напоминаем, "Тюменская марка" проходит в Тюмени по 4 декабря. Со 2 по 27 ноября вы можете поддержать участников конкурса через интернет-голосование на сайте или в приложении "Тюменская марка". Также в течение месяца будут проходить розыгрыши ценных призов, один из которых - путевка в Крым. Не упустите свой шанс!

Внимание! Розыгрыш проводится среди жителей Тюмени. Фейковые, пустые и рекламные аккаунты не участвуют. На момент подведения итогов ваш аккаунт должен быть открытым.