Депутат гордумы держит на контроле проблемы избирателей

Весной 2021 года в Березяках будут очищены канавы вдоль автодороги, объединяющей СНТ "Луч", "Надежда", "Солнечная поляна" и "Золотая осень-2". Такое решение было принято по итогам встречи депутата Тюменской городской думы Олега Касьянова с заместителем руководителя управы Центрального округа Юлией Карнауховой.

Народный избранник рассмотрел вопросы, большинство из них поступило во время встреч с жильцами многоквартирных домов ЦАО.

"Проблемы моих избирателей – это и мои проблемы. А значит, без внимания они не останутся, и будут решаться. Только личное участие и рабочие встречи с представителями профильных ведомств могут принести реальные плоды", – отметил депутат.

Еще одно решение, принятое в ходе встречи: улицы Николая Егорова и Бориса Маркова будут обслуживаться управой Центрального округа.