В Тюмени пройдет театральная лаборатория для дизайнеров

С 10 по 15 ноября в Театральном центре "Космос" пройдет большой интенсив для свободных художников и дизайнеров "Лаборатория театрального плаката". Регистрация открыта до 7 ноября.

Участники проекта узнают, чем классический дизайн отличается от театрального, научатся работать со шрифтами и визуальными метафорами. Итогом работы станет выставка в холле Театрального центра "Космос". Проведут лекции и мастер-классы художник-плакатист, лауреат Международной биеннале дизайна "СТРЕЛКА 2020", участник биеннале графического дизайна "Золотая пчела 13" Ксения Люстикова и художник по леттерингу, графический дизайнер Татьяна Аркатова, сообщают организаторы редакции Moi-portal.ru. Для участия в лаборатории необходимо пройти регистрацию.

"Так как работа с театрами не предполагает больших гонораров, это сильно сужает круг желающих заниматься дизайном для театров в то время, как взамен театры представляют очень большую степень свободы, которой так часто не хватает в работе, например, с большими корпорациями. Именно эта свобода нам кажется ценным компонентом, который делает театральный плакат идеальным форматом для творческих поисков и экспериментов", – поделилась художник-плакатист Ксения Люстикова.

В этом году проект стал победителем конкурса на реализацию творческих проектов и постановку спектаклей "ЦЕХ". Все занятия пройдут с соблюдением мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.