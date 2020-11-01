В Тюменском районе подвели итоги благотворительной акции

В комплексном центре социального обслуживания населения Тюменского района подвели итоги традиционной акции "Пусть осень жизни будет золотой".

Более чем в 210 домах и квартирах пожилых и инвалидов, состоящих на учете в органах соцобслуживания, работники комплексного центра провели субботники: вымыли и утеплили окна, постирали и повесили шторы; вымыли потолки, стены, полы, бытовую технику и все предметы быта, выбили от пыли постельные принадлежности, ковровые изделия и дорожки.

Вместе с родственниками "подшефных" навели порядок на придомовых территориях и в огородах: убрана опавшая листва и мусор, вспаханы грядки, посажен чеснок и друге растения, отремонтированы калитки, окна и надворные постройки. Парикмахеры бесплатно обслужили на дому около двух десятков пожилых людей, сообщает департамент соцразвития Тюменской области.