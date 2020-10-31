В Тюмени конкурс "Я - актер" перенесли на ноябрь

Второй открытый городской конкурс чтецов и театрального искусства "Я - актер" состоится в ноябре. Перенос обусловлен сложной эпидобстановкой, сообщает "Вслух.ру".

Творческое состязание пройдет между сольными исполнителями и коллективами. Предусмотрены разные возрастные категории для детей и взрослых. Заявлено две конкурсных номинации. В "Художественном слове" можно исполнить одно или два произведение (прозу, поэзию) или представить литературно-музыкальную композицию. Будет оцениваться раскрытие и яркость художественных образов; дикция; выразительность и артистизм и т.д.

В номинации "Театральное искусство" можно представить театр миниатюр, мимики и жеста, моноспектакль, сцены из спектаклей и пьес. Оценка будет зависеть от единства замысла формы и содержания; пластичности актеров, их дикции; художественного оформления, костюмов, реквизитов и т.д.

Заявки на участие в конкурсе до 11 ноября включительно на e-mail: dktorfjanik@mail.ru (с пометкой "Я - актер"). 13 ноября пройдут конкурсные прослушивания в видеоформате, 14 ноября – состоятся очные просмотры, 18 ноября - гала-концерт. В состав жюри войдут деятели культуры и искусств, опытные педагоги, профессиональные актеры и режиссеры театра и кино.