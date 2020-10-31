В Нижней Тавде улучшилась диагностика заболеваний глаз

Благодаря национальному проекту "Здравоохранение" в кабинете офтальмолога поликлиники тюменской областной больницы №15 (с.Нижняя Тавда) появилась новая щелевая лампа. Современное оборудование позволит более точно диагностировать заболевания глаз.

Для визуализации исследуемой области требуется оптика как можно более высокого качества, только тогда доктор сможет увидеть истинную картину всех анатомических структур глаза и результат обследования получится максимально точным. Новый прибор как раз отвечает этому условию, пояснили в пресс-службе лечебного учреждения.

Помимо этого, в течение года в рамках нацпроекта в кабинет были закуплены тонометр для измерения внутриглазного давления и авторефрактометр, но главное - появился новый специалист. В сентябре к коллективу областной больницы №15 присоединилась офтальмолог Юлия Филиппова, до этого она работала в Тюменском областном офтальмологическом диспансере.