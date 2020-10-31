В реабилитационном центре "Пышма" обновилась сенсорная детская комната

В тюменском реабилитационном центре "Пышма" используют много оздоровительных технологий. Сенсорная комната в центре "Пышма" используется для профилактики психофизических и эмоциональных нагрузок, создания положительного эмоционального состояния у детей с нарушениями зрения, слуха, речи.

В 2020 году в комнате появились комплект материалов для развития психомоторики "Игры с тенями", "Тактильное домино" для развития и коррекции восприятия детей дошкольного и младшего школьного возраста и другие дидактические пособия. Специализированные игры помогают детям совершенствовать навыки координации движений вслепую, развивают внимание, мышление через тактильное восприятие. У ребят, особенно школьников, улучшается память, произвольное внимание, межполушарное взаимодействие.

Наполнение сенсорной комнаты новым оборудованием и дидактическими пособиями повышает эффективность работы с детьми, имеющими сенсорные нарушения, отмечают в центре медицинской и социальной реабилитации "Пышма".