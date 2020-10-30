Дмитрий Осипов: современные технологии незаменимы в работе городской думы

Современные технологии помогают принимать важные решения в условиях пандемии, считает заместитель председателя Тюменской городской думы Дмитрий Осипов

Руководитель фракции "Единая Россия" напомнил, что гордума последовательно идет по пути цифровизации. Внедряется электронный документооборот, жителям предоставляется возможность вносить предложения в проекты решений думы.

По его мнению, современные технологии незаменимы в работе представительного органа власти в период, когда врачи настоятельно рекомендуют ограничить личные контакты, а народным избранникам необходимо принять решения, регулирующие жизнь областного центра.

"Постановление председателя думы о проведении заочного голосования было своевременным и необходимым, – отметил Дмитрий Осипов. – Мы должны использовать все существующие технические возможности, чтобы сберечь жизнь и здоровье людей".

Также он добавил, что обсуждение общегородских проблем в формате видеосвязи не становится менее эффективным и значимым, а заочное голосование по-прежнему носит открытый характер и оставляет за народными избранниками право выразить свою позицию по предлагаемым вопросам.

"Депутаты фракции "Единая Россия" приветствуют использование современных технологий в работе Думы, поскольку в сложившейся эпидемиологической ситуации они доказывают свою эффективность и актуальность", – подчеркнул Дмитрий Осипов.