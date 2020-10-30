В Тюменской области от коронавируса скончались еще четыре человека

13:41 30 октября 2020
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t.me

За минувшие сутки В Тюменской области выявлено 144 новых пациента с covid-19, всего с начала пандемии 13 249. Из них 8 700 выздоровели, в том числе 79 - за сутки.

В регионе зафиксировано 70 смертей от коронавируса. Сегодня статистику пополнили двое мужчин (61 год и 67 лет) и две женщины (82 года и 47 лет), сообщает Оперштаб.

Активно болеющими на данный момент признаны 4 479 человек, 27 из них - на  искусственной вентиляции легких.

В целом  России за прошлые сутки выявлено 18 283 новых случая коронавируса, зафиксировано 355 летальных исходов, полностью выздоровели 14 519 человек. С начала пандемии в стране зарегистрировано 1 599 976 случаев коронавируса в 85 регионах, 27 656 летальных исходов, выздоровели 1 200 560 человек. 

Теги: covid19 , коронавирус , статистика
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