Тюменцам с когнитивными нарушениями помогают тренировать память и внимание

Занятия в Областном геронтологическом центре для тюменцев с наличием когнитивных нарушений проводятся в онлайн-формате.

С понедельника по четверг специалисты и психологи проводят с участниками программы интенсивную работу по укреплению когнитивных функций: памяти, внимания, мышления, мелкой моторики.

Занятия в центре социально-психологических технологий для граждан пожилого возраста с наличием когнитивных нарушений, в том числе деменции, предполагают обширную и интересную программу: использование разных видов физической активности (адаптивной, пальчиковой, дыхательной гимнастики), методов нейропсихологии, основ психофизиологии и возрастной психологии, эффективных техник тренировки мозга и многое другое.

Для регулирования эмоционального состояния тюменцев и возвращения им душевной гармонии проходят групповые и индивидуальные консультации с психологом с применением методик арт-терапии, сказкотерапии, которые помогают справиться со стрессом.

Центр социально-психологических технологий для граждан пожилого возраста с наличием когнитивных нарушений работает на базе Областного геронтологического центра. Курс составляет 3 месяца, посещать его могут пожилые граждане, у которых уже диагностированы возрастные когнитивные нарушения.

Подробнее узнать об оказываемых услугах можно по телефону 64-66-61 и на сайте.