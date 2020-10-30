Ежемесячная выплата на первого ребенка будет продлеваться автоматически до весны

11:07 30 октября 2020
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Фото: pixabay.com

Согласно изменениям в федеральном законе до 1 марта 2021 года ежемесячная выплата на первого ребенка будет продлеваться в беззаявительном порядке. Об этом сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Информацию об изменениях в законодательстве можно получать в территориальных управлениях социальной защиты населения и центрах социального обслуживания населения по месту жительства, Центре обеспечения мер социальной поддержки (ул. Пермякова, 24/2, телефон 41-15-78), в телефонной справочной службе "Единый социальный телефон" по номеру (3452) 6-8888-6, по телефонам информационно-справочной службы Тюменской области (3452) 566-330, 88001001290.

Теги: выплаты
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