Ежемесячная выплата на первого ребенка будет продлеваться автоматически до весны

Согласно изменениям в федеральном законе до 1 марта 2021 года ежемесячная выплата на первого ребенка будет продлеваться в беззаявительном порядке. Об этом сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Информацию об изменениях в законодательстве можно получать в территориальных управлениях социальной защиты населения и центрах социального обслуживания населения по месту жительства, Центре обеспечения мер социальной поддержки (ул. Пермякова, 24/2, телефон 41-15-78), в телефонной справочной службе "Единый социальный телефон" по номеру (3452) 6-8888-6, по телефонам информационно-справочной службы Тюменской области (3452) 566-330, 88001001290.