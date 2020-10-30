У тюменских почтовых отделений меняется график работы 3 и 4 ноября

10:06 30 октября 2020
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Фото: pixabay.com

3 и 4 ноября 2020 года изменится график работы отделений Почты России.

3 ноября, во вторник, почтовые отделения закроются на час раньше. День народного единства, 4 ноября, выходной для всех отделений. 

В этот день почтальоны не будут доставлять почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия в праздничный день будут доставляться по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей конкретных регионов. 5 ноября, в четверг, почтовые отделения будут работать в обычном режиме. 

Для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен другой режим работы.

Уточнить график работы отделений или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно на сайте pochta.ru.

Теги: Почта России
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