Тюменцам доступны передовые щадящие методы лазерной коррекции зрения

Фото: Областной офтальмологический диспансер

В тюменском Областном офтальмологическом диспансере не первый год успешно проводятся высокотехнологичные операции по лазерной коррекции зрения с использованием передовых методик. Одна из самых популярных и востребованных – Femto Lasik.

Femto Lasik – модернизированная эксимер-лазерная процедура, предназначенная для коррекции остроты зрения. Это уникальная методика, проводящаяся без дополнительного использования механических инструментов с помощью фемтосекундного лазера, действующего на роговицу за счет импульсов высокой частоты и малой продолжительности, обеспечивая высочайшую точность.

Основные преимущества данной методики заключаются в максимально щадящем, бережном и безопасном оперативном вмешательстве, а также в итоговом качестве зрения.

"Срез лоскута роговицы проводится интраламеллярно, то есть из средних слоев. Глубину среза, исходя из показаний пациенту, специальной программе задаёт врач. Она может колебаться от 90 до 120 микрон. Такая лазерная коррекция не травмирует нервные окончания, которые иннервируют роговицу. Благодаря этому становится возможным второе важное преимущество Femto Lasik. В отличие от многих других методик, существующие синдромы, которые порой преследуют пациентов в послеоперационном периоде, например, синдром "сухого глаза", здесь практически исключены либо проистекают в легкой, неострой форме", – пояснил заведующий диагностическим центром Областного офтальмологического диспансера, врач-офтальмолог высшей категории, лазерный хирург Владимир Васильев.

Третьим плюсом Femto Lasik является более быстрое получение качественной, высокой остроты зрения. Заметно повышается контрастность, чувствительность зрения.

"Особым преимуществом методики является возможность проведения операции при тонкой толщине роговицы и высокой степени близорукости. Эти факторы, как правило, исключают оперативное вмешательство, потому что для врачей важно оставить ту толщину роговицы, которая не принесет осложнений после операции. А Femto Lasik дает возможность коррекции и при -10, и при -14 диоптрий. Также операция может быть проведена при дальнозоркости до +6 D, астигматизме до +/- 5D или гиперметропии. Окончательное решение принимается, исходя из результатов анализа и анамнеза", – подчеркнул специалист.

В Областном офтальмологическом диспансере лазерная коррекция зрения по методике Femto Lasik проводится в формате "хирургии одного дня". Операция длится в течение 10 минут на один глаз. Восстановление после такой лазерной коррекции происходит быстро: острота зрения у пациентов достигает 100% уже на второй день, не остаётся остаточной близорукости или дальнозоркости. Лазерная коррекция зрения методом Femto Lasik самая востребованная в диспансере и проводится уже более 5 лет. В Областном офтальмологическом диспансере ежегодно выполняется около 1 000 таких операций.

Однако процедура имеет и противопоказания. Главное из них – кератоконус, дегенеративное невоспалительное заболевание глаза, при котором роговица истончается и принимает коническую форму. Также операция невозможна при наличии одного хорошо видящего глаза и некоторых прогрессирующих заболеваниях, к примеру, глаукомы или ретинопатии при СД.

Хирурги Областного офтальмологического диспансера успешно проводят операции по лазерной коррекции зрения и иными методиками, к примеру, Super Femto Lasik