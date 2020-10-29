Тюменский ОперШтаб сообщил о смерти четырех пациентов с коронавирусом

За минувшие сутки в Тюменской области зафиксировано 4 летальных случая, основной причиной которых стал коронавирус, сообщили в ОперШтабе.
Несмотря на усилия врачей скончались:
- мужчина 64 лет от острой респираторной недостаточности на фоне двухсторонней полисегментарной вирусной пневмонии, хронического заболевания и отягощенного анамнеза;
- мужчина 61 года - от острой респираторной недостаточности на фоне двухсторонней субтотальной вирусной пневмонии;
- мужчина 63 лет - от острой респираторной недостаточности на фоне двухсторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронического заболевания;
- женщина 68 лет - от острой респираторной недостаточности на фоне двухсторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронического заболевания.
За весь период пандемии в Тюменской области скончались 66 пациентов с коронавирусом.
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