Тюменский ОперШтаб сообщил о смерти четырех пациентов с коронавирусом

За минувшие сутки в Тюменской области зафиксировано 4 летальных случая, основной причиной которых стал коронавирус, сообщили в ОперШтабе.

Несмотря на усилия врачей скончались:

- мужчина 64 лет от острой респираторной недостаточности на фоне двухсторонней полисегментарной вирусной пневмонии, хронического заболевания и отягощенного анамнеза;

- мужчина 61 года - от острой респираторной недостаточности на фоне двухсторонней субтотальной вирусной пневмонии;

- мужчина 63 лет - от острой респираторной недостаточности на фоне двухсторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронического заболевания;

- женщина 68 лет - от острой респираторной недостаточности на фоне двухсторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронического заболевания.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 66 пациентов с коронавирусом.