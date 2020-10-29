Медицинский блогер расскажет тюменцам о лекарствах от коронавируса

В Тюмени 7 ноября пройдет лекция врача и медицинского блогера Алексея Водовозова "Вакцины и лекарства от COVID". Спикер проекта расскажет об особенностях лечения коронавирусной инфекции, какие лекарства при этом применяются и ответит на все вопросы, связанные с вакцинацией. Зарегистрироваться на лекцию можно здесь.

Алексей Водовозов – врач-терапевт высшей квалификационной категории и токсиколог, а также один из главных популяризаторов доказательной медицины в России. Помимо этого, Алексей Водовозов является автором книги о "ловушках врачебной диагностики", а его статьи можно найти во журналах "Вокруг света", "Здоровье", "Esquire", также ведет просветительский блог "Смотровая Военврача".

Лекция Алексея Водовозова "Вакцины и лекарства от COVID" состоится 7 ноября в 13.00 в кафе "Среда" (ул. Герцена, 64). В связи с санитарно-эпидемиологическими нормами количество мест на лекцию ограничено. Вход на лекцию для слушателей будет осуществляться только в маске. Регистрация на лекцию здесь.