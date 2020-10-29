Новая горка в Казачьих лугах установлена при содействии Альбины Селезневой

Новая деревянная горка для детей появилась в сквере Казачьи луга при содействии депутата Тюменской городской думы. Альбина Селезнева проконтролировала работу по установке объекта.

По ее предложению строители перенесли горку почти на метр, подальше от рядом стоящих деревьев, чтобы обеспечить безопасность ребятишек. Появление зимнего аттракциона стало возможным благодаря проекту инициативного бюджетирования по предложению Совета ТОС микрорайона Тура.

Новая деревянная горка изготовлена по современным технологиям и отвечает всем необходимым требованиям.

"В сквере Казачьи луга зимой много народа, особенно в новогодние каникулы. Здесь устанавливается елка и проходят праздничные гуляния", — отметила Альбина Селезнева.

Депутат не сомневается, что с появлением снега новая горка станет любимым местом проведения досуга детей и их родителей.