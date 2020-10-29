В Тюменской области могут появиться умные остановки

На XIII Тюменском цифровом форуме и выставке "ИНФОТЕХ-2020" компания "Ростелеком" презентовала решение, которое повысит уровень комфорта горожан и пассажиров общественного транспорта — умную остановку.

Это современный остановочный павильон, оснащенный Wi-Fi, модулем для зарядки гаджетов, видеокамерами, тач-панелью, электронными табло и экраном.

Участники форума смогли протестировать умную остановку. Электронное табло показывало время прибытия транспорта, сенсорная панель открывала доступ к информационным сервисам: городским новостям, прогнозу погоды, информации от МЧС. На интерактивной карте можно было найти достопримечательности, афишу городских мероприятий, сервис "Яндекс.Карты" с мониторингом транспорта. Павильон оборудован кнопкой вызова экстренных служб. Камеры видеонаблюдения, вмонтированные в конструкцию остановки, круглосуточно наблюдают за обстановкой и способствуют снижению преступности. Все элементы остановки изготовлены из антивандальных материалов.

Сергей Гусев, вице-президент "Ростелеком" - директор Макрорегионального филиала "Урал": "Такие интеллектуальные остановки можно смело назвать островком новых технологий, комфорта и безопасности на улицах города. Основным их достоинством является модульность конструкции: можно легко изменить конфигурацию под нужные задачи, и, например, добавить датчики экомониторинга, детекторы состояния дорожного полотна, устройства звукового оповещения и геометки для слабовидящих. Камеры легко интегрируются в систему городского видеонаблюдения и могут автоматически вести аналитику, например, для работы с пассажиропотоком. Мы готовы устанавливать умные остановки не только в областном центре, но и в других городах Тюменской области, подстраивая параметры продукта под каждый муниципалитет и его задачи".