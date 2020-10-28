Форум социальных проектов "Синергия Сибири - 2020" пройдет в дистанционном формате

В 2020 году впервые Форум социальных проектов СО НКО Тюменской области "Синергия Сибири - 2020" будет проведен в дистанционном формате. Об этом сообщает пресс-служба Общественной палаты Тюменской области.

Такое решение Оргкомитета Форума связано с режимом повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции. В сложных условиях социальной изоляции, отмены массовых мероприятий, общественники с еще большим нетерпением ждут внимания и признания их заслуг в реализации социальных проектов. Большая часть СО НКО не прекратила своей деятельности, а некоторые, напротив, активизировали ее, направив свои силы на снижение социального вреда от последствий пандемии, оказания помощи людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

Оргкомитет Форума построил концепцию 6-го Форума в формате Каталога социальных проектов в электронной версии с последующим изданием каталога в типографии. Форум в 2020 году будет проведен без ущерба интересов его участников. В нем заложена эффективная конкурсная составляющая и соревновательный аспект.

Социальные проекты будут оцениваться по трем основным направлениям:

Первое. Проекты в социальной сфере (образования, здравоохранения, социальной и правовой защиты населения, повышения качества жизни граждан с ограниченными возможностями здоровья и др.).

Второе. Проекты в сфере культуры, туризма и межнациональных отношений.

Третье. Проекты в области духовно-нравственного, военно-патриотического воспитания граждан, спорта, развития здорового образа жизни и экологии.

В Каталоге также будут представлены социальные проекты Общественной палаты Тюменской области как института гражданского общества (без участия в конкурсе).

Организации - призеры станут получателями субсидий на следующий год из областного бюджета на развитие отобранных конкурсными комиссиями социальных проектов в размере: 100000.00 руб. – золотым призерам; 75000.00 руб. - серебряным призерам; 50000 руб. – бронзовым призерам.

Кроме того, бизнес-партнеры Форума учредят специальные подарочные призы, чтобы наградить организации, представившие, по их мнению, интересные инновационные и оригинальные проекты.

Форум планируется провести в три этапа:

1 этап. Формирование Каталога социальных проектов в электронной версии на сайте Общественной палаты Тюменской области в специальном разделе "Синергия Сибири - 2020" по заявкам участников Форума, поданных в соответствие с указанными требованиями.

2 этап. Издание Каталога в типографии, одновременно - рассмотрение, оценка и отбор социальных проектов по трем направлениям, подведение итогов и определение победителей (призеров).

3 этап. Торжественное мероприятие по награждению призеров Форума дипломами и вручению специальных призов, учрежденных партнерами проекта.

Итоги Форума ориентировочно будут проведены в ноябре - декабре 2020 года по мере снятия ограничений (сроки будут уточняться).

Вся необходимая информация для оформления заявок представлена в разделе "Синергия Сибири - 2020". Каталог будет пополняться новыми проектами по мере их поступления и обработки заявок. Каждый потенциальный участник Форума и все желающие смогут наблюдать ход создания Каталога в он-лайн формате. В электронной версии Каталога будут "живые" ссылки на дополнительные средства визуализации (видео, презентации, публикации, социальные сети, сайт и т.д.), что позволит сравнить свои проекты с другими, либо просто ознакомиться с ними.

По всем возникающим вопросам обращаться к председателю Оргкомитета Ярославовой Светлане Борисовне (8-912-922-0708, +7 (3452) 20-17-97).