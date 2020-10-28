Тюменский филармонический оркестр выступил с дирижером Мариинского театра

Фото: пресс-служба ТКТО

Концертный зал им. Ю. Гуляева наполнился великолепной музыкой в вечер понедельника, 26 октября. В рамках фестиваля "Алябьевская осень" Тюменский филармонический оркестр выступил под управлением Михаила Синькевича.

Имя Михаила Синькевича известно не только в России, но и за рубежом – маэстро постоянно дирижирует с концертами в Мариинском театре с участием ведущих солистов театра, гастролирует с оперной и балетной труппами Мариинского театра в разных странах мира, выступал в Метрополитен-опера, Королевском оперном театре Ковент-Гарден и Фестшпильхаусе (Баден-Баден), в Лос-Анджелесе, Вашингтоне, на Зальцбургском и Мельбурнском фестивалях.

Видеть работу музыканта такого уровня на сцене Тюменской филармонии – особое удовольствие, поэтому в зале собралось немало ценителей классической музыки.

Михаила Синькевича зал встретил теплыми аплодисментами. Маэстро в ответ порадовал собравшихся удивительно прекрасной программой, которая нашла отклик в душе каждого сидящего в зале.

Программу концерта открыли одним из самых популярных произведений Людвига ван Бетховена – увертюрой "Эгмонт". Сочинение было написано в 1810 году к одноимённой трагедии И. В. Гёте.

Концерт прошел в одном отделении, после небольшой паузы оркестр под руководством Михаила Синькевича зазвучал вновь – в этот раз, чтобы порадовать гостей исполнением "Симфонии №6" Петра Чайковского.

Целый час, наполненный живой музыкой, пролетел незаметно. Тюменские ценители прекрасного насладились чистым звучанием и поблагодарили оркестр и именитого дирижера криками "Браво" и продолжительными аплодисментами.

Напоминаем, концерт состоялся в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации "Всероссийские филармонические сезоны".

Справка. Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П. П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Надежда Казначеева.