Общественным представителем Агентства стратегических инициатив в Тюменской области назначена депутат гордумы

Депутат Тюменской городской думы Наталья Проскурякова назначена общественным представителем Агентства стратегических инициатив в Тюменской области.
"Меня ждут интересные задачи, уникальные образовательные программы для сети Агентства, эксклюзивный нетворкинг, много работы на благо города и региона", – подчеркнула депутат гордумы.
Также в сферу деятельности общественного представителя АСИ на региональном уровне входит продвижение лидерских проектов и сопровождение инициатив Агентства в регионе, поиск лучших региональных практик социально-экономического развития и координация работы региональных экспертных групп Агентства.
Кроме того, общественные представители организуют работу клубов стратегических инициатив в своих регионах. В них должны войти эксперты, представители вузов-партнеров, институтов развития, предприниматели, меценаты, общественники и другие инициативные лидеры.
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