"Ночь искусств" объединит всю страну в онлайн-формате

Долгожданная всероссийская акция "Ночь искусств" пройдет на просторах интернета 3 ноября. Событие имеет ежегодный характер и состоится уже восьмой раз.

В этом году в онлайн-формате зрителей ожидают тематические мероприятия от концертных и выставочных залов, музеев, театров, библиотек и культурных клубов. "Ночь искусств" будет полна лекций, выставок, концертов и даже виртуальных экскурсий.

На портале Культура.рф можно следить за трансляцией самых интересных культурных событий. Так, любители спорта смогут посетить Музей спортивной славы ЦСКА, не выходя из дома, поклонники классической музыки услышат гала-концерт органной музыки "Барокко", а для самых активных сотрудники Пушкинского заповедника проведут мастер-классы в режиме онлайн.

В этот день все желающие смогут совершить путешествие в загадочный и многоликий мир театральных мастерских, технических и творческих цехов, актёрских гримёрок и кулис Ставропольского государственного театра оперетты, попробовать себя в танцах, изготовить игольницу, а также посетить театрализованную экскурсию "Донской Эрмитаж – шедевры Возрождения".

Скучать не придется и детям. Для юных ценителей искусства музеи, библиотеки и центры по всей стране представят множество мастер-классов, театрализованных постановок и сказочных представлений.

Познакомиться с полной афишей можно на сайте портала Культура.рф.