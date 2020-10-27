За сутки в Тюмени выпало 14,2 мм осадков

За минувшие сутки в областном центре выпало 14,2 мм осадков. Это около трети месячной нормы октября.

"В ночную смену на уборку улиц вышло 226 единиц техники. Сейчас Тюмень от снега освобождают 318 спецмашин и 514 дорожных рабочих и дворников", — сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

В первую очередь очищаются дороги с интенсивным трафиком, мосты и путепроводы.

"Нередко дорожные службы сталкиваются с препятствиями в виде неправильно припаркованных автомобилей. Это затрудняет уборку территории и увеличивает ее время. Обращаемся к автомобилистам с просьбой не парковать машины вдоль обочин, чтобы техника могла расчистить улицы от снега, а также не создавать помех при движении снегоуборочных машин, разбивая звенья перестроениями. Всегда учитывайте дорожную ситуацию и планируйте время своего пути", – говорит Алексей Васенин, председатель комитета текущего содержания улично-дорожной сети городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта.

Тюменцам напоминают, что уборка дворовых территорий, межквартальных проездов относится к компетенции управляющих компаний и управ административных округов.